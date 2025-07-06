Стали известные новые подробности гибели участников забега в Кировске

Гибель двух участников забега в Кировске объяснили погодными условиями и несоответствующей одеждой. Об этом заявил участник забега Антон Пермяков.
«Участники обладали информацией для того, чтобы соответствующим образом одеться и не допустить такой ситуации. Кто виноват мне сложно ответить», — поделился Пермяков. Его слова приводит РЕН ТВ в своем telegram-канале.
По его словам, организаторы уведомили всех участников о непогоде и изменили маршруты. Также Антон Пермяков добавил, что участников, которые чувствовали недомогание и замерзали, эвакуировали оттуда.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал о гибели двух человек во время трейлового забега «Хибины» из-за сложных погодных условий. Он отметил, что мероприятие организовала частная компания, а обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
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