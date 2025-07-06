Стали известные новые подробности гибели участников забега в Кировске

Причиной гибели участников забега могла стать неподходящая для погоды одежда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Людей, которые замерзли или чувствовали недомогание, эвакуировали, заявил один из участников забега
Людей, которые замерзли или чувствовали недомогание, эвакуировали, заявил один из участников забега Фото:

Гибель двух участников забега в Кировске объяснили погодными условиями и несоответствующей одеждой. Об этом заявил участник забега Антон Пермяков.

«Участники обладали информацией для того, чтобы соответствующим образом одеться и не допустить такой ситуации. Кто виноват мне сложно ответить», — поделился Пермяков. Его слова приводит РЕН ТВ в своем telegram-канале.

По его словам, организаторы уведомили всех участников о непогоде и изменили маршруты. Также Антон Пермяков добавил, что участников, которые чувствовали недомогание и замерзали, эвакуировали оттуда.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал о гибели двух человек во время трейлового забега «Хибины» из-за сложных погодных условий. Он отметил, что мероприятие организовала частная компания, а обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гибель двух участников забега в Кировске объяснили погодными условиями и несоответствующей одеждой. Об этом заявил участник забега Антон Пермяков. «Участники обладали информацией для того, чтобы соответствующим образом одеться и не допустить такой ситуации. Кто виноват мне сложно ответить», — поделился Пермяков. Его слова приводит РЕН ТВ в своем telegram-канале. По его словам, организаторы уведомили всех участников о непогоде и изменили маршруты. Также Антон Пермяков добавил, что участников, которые чувствовали недомогание и замерзали, эвакуировали оттуда. Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщал о гибели двух человек во время трейлового забега «Хибины» из-за сложных погодных условий. Он отметил, что мероприятие организовала частная компания, а обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...