Российский олигарх отправит экспедицию на спутник Сатурна

14:47 10 ноября 2017 0

На спутнике может быть внеземная жизнь Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российский миллиардер Юрий Мильнер заявил о намерении отправить первую частную межпланетную экспедицию на спутник Сатурна. Эта идея обсуждается в рамках проекта по поиску внеземных цивилизаций, который он сам запустил.

Исследователи отмечают, что живые организмы могут обитать намного дальше Марса, на одном из спутников планеты Солнечной системы, под огромной толщей льда, пишет издание «Ведомости».

Мильнер подчеркнул, что миссию на спутник могут отправить относительно скоро. Готовить ее будут с привлечением частного капитала. Проект не будет слишком затратным и обойдется дешевле полномасштабной миссии NASA.

Ранее российский олигарх заявил о том, что в рамках его проекта по поиску жизни в космосе ученым удалось получить необычные сигналы от таинственных объектов.