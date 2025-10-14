В китайском Хэйхэ упростили выдачу временных водительских прав для россиян

Власти города Хэйхэ провинции Хэйлунцзян (Китай), который граничит с Россией, упростили выдачу временных водительских прав для граждан РФ. Теперь время оформления занимает до одного рабочего дня, сообщил китайский портал CRI Online.
«Житель Благовещенска Дмитрий Ханюков получил временное водительское удостоверение в отделе управления дорожным движением управления общественной безопасности города Хэйхэ, став первым россиянином, который воспользовался новой схемой оформления прав, введенной после разрешения безвизового въезда в Китая для граждан РФ», — пишет издание. Чтобы получить временные права, россиянам будет достаточно обратиться в нотариальную службу, которая сама передаст документы в профильное ведомство. После рассмотрения заявления нужно будет подтвердить личность и получить права.
С 15 сентября 2025 года в Китае начал действовать безвизовый режим для граждан РФ. Россияне с обычным загранпаспортом смогут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Об этом сообщили в посольстве РФ в КНР. Новые правила будут действовать в тестовом режиме до 14 сентября 2026 года.
