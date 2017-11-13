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13 ноября 2017
12 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:35  13 ноября 2017 3

СМИ: Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде-2018

Выездное заседание правительства СО в Асбесте, олимпийские кольца, олимпиада
WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит полномочия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рамках заседания совета учредителей ведомства. Об этом заявил журналист немецкого СМИ Хайо Зеппельт. Из-за этого российскую сборную могут не допустить до Олимпиады.

«WADA признает РУСАДА не соответствующим кодексу организации, так как Россия не выполнила предъявленные ей требования: признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб», — приводит RT слова журналиста.

Хайо Зеппельт также отметил, что из-за этого российская сборная может быть не допущена до Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в WADA было названо главное условие участия России в Олимпиаде. Для этого наша страна должна согласиться с выводами независимой комиссии антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщил гендиректор WADA Оливье Ниггли, напоминает «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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