Жириновский придумал, что открыть на месте мавзолея Ленина

18:10 13 ноября 2017 0

По замыслу политика, строение подойдет для торжественных праздников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сохранить мавзолей на Красной площади после захоронения тела Владимира Ленина и открыть там «государственную трибуну». По словам политика, площадку можно использовать во время праздников.

«Надпись „Ленин“ убирается, и пишется „Государственная трибуна“. И на всех торжествах туда поднимаются. — приводит цитату Жириновского RT. — Мавзолей как строение пусть стоит: наверху великолепная трибуна, мы к ней привыкли. Пусть сохраняется».

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая собралась участвовать в президентских выборах, предложила убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение провокацией и обвинил Собчак в том, что она не уважает «волю великой страны», пишет «Национальная служба новостей».