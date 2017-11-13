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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:10  13 ноября 2017 0

Жириновский придумал, что открыть на месте мавзолея Ленина

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
По замыслу политика, строение подойдет для торжественных праздниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил сохранить мавзолей на Красной площади после захоронения тела Владимира Ленина и открыть там «государственную трибуну». По словам политика, площадку можно использовать во время праздников.

«Надпись „Ленин“ убирается, и пишется „Государственная трибуна“. И на всех торжествах туда поднимаются. — приводит цитату Жириновского RT. — Мавзолей как строение пусть стоит: наверху великолепная трибуна, мы к ней привыкли. Пусть сохраняется».

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая собралась участвовать в президентских выборах, предложила убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал предложение провокацией и обвинил Собчак в том, что она не уважает «волю великой страны», пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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