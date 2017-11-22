В России ввели новые визы для иностранцев

11:15 22 ноября 2017 0

Для оформления новой визы иностранцам потребуется разрешение от МВД РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство России ввело новый тип виз для въезда в страну. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Теперь категория «обыкновенная виза» дополнена «обыкновенной визой на въезд в страну для получения разрешения на временное проживание», отмечает Nation News. Для оформления такой визы иностранцы должны иметь решение Министерства внутренних дел РФ о предоставление им разрешения на временное проживание в России.

Новый тип визы будет только однократным. Срок ее действия — до четырех месяцев. Визы смогут выдавать дипломатические представительства или консульские учреждения России, сообщает RT.

Также были внесены изменения, которые касаются визы временно проживающего лица. Такой тип визы может быть только многократным.

Раньше иностранцам, которым власти решили предоставить разрешение на временное проживание, выдавалась обычная виза на въезд в Россию.