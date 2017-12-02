Легенда мирового футбола, аргентинец Диего Марадона опубликовал селфи с президентом России Владимиром Путиным. Снимок спортсмен поместил на своей странице в Instagram.
Под фото аргентинский футболист написал — Admiración, что в переводе на русский означает «восторг». На фотографии помимо Марадоны и российского лидера также запечатлены президент ФИФА Джанни Инфантино и футболисты Самюэль Это’о, Карлес Пуйоль и Нванкво Кану.
В июне этого года Диего Марадона рассказал о звонке президента России Владимира Путина и его просьбе помочь с организацией чемпионата мира 2018 года. Спортсмен тогда признался, что он является давним фанатом президента России и рад оказать помощь в организации соревнований, пишет телеканал 360.
1 декабря в Москве прошла финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018. На встрече с футболистами Владимир Путин пообещал, что ЧМ пройдет на самом высоком уровне и оставит как у спортсменов, так и у болельщиков яркие впечатления.