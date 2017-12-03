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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
08:48  03 декабря 2017 0

Турчак рассказал о реформе «Единой России». Количество «мертвых душ» в отделениях доходит до 40%

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
И.о. генсовета ЕР хочет ввести аудит, рейтинги и партийные взносыФото: Владимир Андреев © URA.RU

«Единую Россию» в ближайшие три года ждут серьезные изменения. Исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии Андрей Турчак планирует ввести постоянную перепись реального состава членов партии, новые принципы финансирования отделений, а также думает над введением партийных взносов. Часть этих норм он обещает утвердить уже в декабре.

К декабрьскому съезду Андрей Турчак планирует подготовить регламент проведения обязательного регулярного аудита региональных отделений. Об этом он заявил на XXVII конференции Татарстанского регионального отделения партии в Казани, сообщает пресс-служба «Единой России».

По словам руководителя партии, выборочный аудит четырех реготделений показал серьезный разброс между заявленным количеством членов и фактическим. «Разброс „мертвых душ“ составил от 10% до 40%. Вот 40% — это тот критический порог, после которого можно ставить вопрос об эффективности работы регионального отделения», — подчеркнул Турчак.

Также с 2018 года и. о. секретаря Генсовета намерен ввести систему финансирования реготделений по рейтинговой системе. «Будет меняться система финансирования, мы ее разобьем условно на константу и переменную. Константа должна закрывать потребности исполкомов: содержание штата, работу, связанную с агитацией, электоральные задачи, медиасферой. Переменная же составляющая станет мотивирующей и будет основываться на электоральных успехах того или иного отделения, успехах в реализации партпроектов и выполнении других задач», — пояснил он. По словам Турчака, к 2020 году данную систему планируется распространить в том числе на местные и первичные отделения.

Кроме того, Андрей Турчак планирует возродить систему партвзносов. Поступления в первую очередь планируется направить на создание партийной школы «Единой России», в которой будут проходить обучение активисты.

Игорь Чукреев
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