09:21 06 декабря 2017 0

Таможня заинтересовалась зарубежными покупками россиян Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Федеральная таможенная служба (ФТС) при заказе товаров на зарубежных сайтах начнет требовать от покупателей кроме паспортных данных предоставлять свой ИНН, а также отправлять в службу скриншоты или ссылки на заказанный товар. В таможне уточнили, что начали сотрудничать с Федеральной налоговой службой (ФНС) для исключения рисков ввоза товаров на подставных лиц.

Логистические компании, доставляющие покупки с Amazon, eBay, iHerb, AliExpress и других, поясняют, что приказ ФТС вступит в силу с 7 декабря. Однако уже сейчас они начали предупреждать клиентов о необходимости предоставить ИНН и скриншоты страниц с заказом. Они указывают, что в противном случае посылка не пройдет таможенное оформление и будет возвращена отправителю, пишет «Коммерсант».

Таможенники уточнили, что изменение правил проходит в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Тестирование нового порядка ввоза посылок, заказываемых через интернет-магазины на зарубежных сайтах, будет проходить до 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН, а также сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и другие данные будут храниться в ЕАИС ТО. На основе этой информации будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины. В ФТС напоминают, что беспошлинный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах ограничен одной тысячей евро или же общим весом посылок в 31 кг в месяц.