Комик Сергей Орлов спас сотрудниц бутика от нападения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орлов вступился за девушку, на которую напал пьяный дебошир
Орлов вступился за девушку, на которую напал пьяный дебошир Фото:

Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц бутика на Патриках в Москве, на которых утром 5 сентября напал агрессивный мужчина. Об этом сообщили сами работницы магазина. Инцидент произошел, когда одна из девушек возвращалась на работу и столкнулась с преследованием неизвестного.

«Он остановил этого человека, поговорил с ним спокойно, и тот ушел. Благодаря Сергею ситуация не переросла в конфликт», — рассказали сотрудницы магазина telegram-каналу Shot. По их словам, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала следовал за работницей по улице, а затем пытался проникнуть внутрь магазина через черный вход. Он громко стучал в дверь и выкрикивал угрозы. В этот момент мимо проходил Сергей Орлов.

После инцидента девушки обратились в полицию. Они пояснили, что опасались за свою безопасность и решили зафиксировать нападение официально. По их словам, мужчина вел себя неадекватно и мог представлять угрозу не только для персонала, но и для посетителей бутика. Оперативники осмотрели место происшествия и взяли показания у очевидцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц бутика на Патриках в Москве, на которых утром 5 сентября напал агрессивный мужчина. Об этом сообщили сами работницы магазина. Инцидент произошел, когда одна из девушек возвращалась на работу и столкнулась с преследованием неизвестного. «Он остановил этого человека, поговорил с ним спокойно, и тот ушел. Благодаря Сергею ситуация не переросла в конфликт», — рассказали сотрудницы магазина telegram-каналу Shot. По их словам, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала следовал за работницей по улице, а затем пытался проникнуть внутрь магазина через черный вход. Он громко стучал в дверь и выкрикивал угрозы. В этот момент мимо проходил Сергей Орлов. После инцидента девушки обратились в полицию. Они пояснили, что опасались за свою безопасность и решили зафиксировать нападение официально. По их словам, мужчина вел себя неадекватно и мог представлять угрозу не только для персонала, но и для посетителей бутика. Оперативники осмотрели место происшествия и взяли показания у очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...