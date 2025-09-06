Комик Сергей Орлов спас сотрудниц бутика от нападения

Стендап-комик Сергей Орлов заступился за сотрудниц бутика на Патриках в Москве, на которых утром 5 сентября напал агрессивный мужчина. Об этом сообщили сами работницы магазина. Инцидент произошел, когда одна из девушек возвращалась на работу и столкнулась с преследованием неизвестного.
«Он остановил этого человека, поговорил с ним спокойно, и тот ушел. Благодаря Сергею ситуация не переросла в конфликт», — рассказали сотрудницы магазина telegram-каналу Shot. По их словам, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сначала следовал за работницей по улице, а затем пытался проникнуть внутрь магазина через черный вход. Он громко стучал в дверь и выкрикивал угрозы. В этот момент мимо проходил Сергей Орлов.
После инцидента девушки обратились в полицию. Они пояснили, что опасались за свою безопасность и решили зафиксировать нападение официально. По их словам, мужчина вел себя неадекватно и мог представлять угрозу не только для персонала, но и для посетителей бутика. Оперативники осмотрели место происшествия и взяли показания у очевидцев.
