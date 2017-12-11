Популярные египетские газеты Youm7 и «Аль-Йоум ас-Сабиа» в понедельник, 11 декабря, вышли с русскими заголовками на первых полосах. Обращение СМИ направлено к президенту РФ Владимиру Путину, который совершает официальный визит в Египет. «Господин президент России, добро пожаловать в Египет!» и «Господин президент, когда российский туризм вернётся в Египет?», — обращаются к лидеру России газеты Египта.
Сегодня Владимир Путин проведет встречу с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, напоминает RT. Предполагается, что главы двух государств будут говорить о строительстве первой в Египте атомной электростанции. Однако большинство населения Египта, судя по заголовкам на первых полосах газет, волнует не столько атомная энергетика, сколько возвращение на египетские курорты туристов из России.
Полеты в Египет были прерваны после теракта на борту самолета «Когалым-авиа», случившегося 31 октября 2015. Террористы уничтожили над Синаем самолет, на борту которого находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Лайнер оказался полностью разрушен. Позже выяснилось, что взрывное устройство террористы разместили еще в аэропорту в багажном отделении самолета.