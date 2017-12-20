20:06 20 декабря 2017 0

Цвет комода вызвал разногласия Фото: Reddit

На сайте Reddit появилось изображение комода, споры о цвете которого поделили пользователей Сети на два лагеря. Одни видят мебель в розово-белом цвете, другие — в серо-бирюзовом.

Пользователь под ником Nope воспользовался фоторедактором и отретушировал изображение, увеличив яркость. В итоге получился все-таки серо-бирюзовый, пишет Life.ru.

Спор породил множество комментариев. Пользователи высказались, что цвет может зависеть от освещения, экрана гаджета, с которого просматривается фото, а также восприятия оттенков конкретным человеком из-за особенностей организма. Фотографы посчитали, что во всем «виноват» баланс белого, отмечает сайт VSE42.Ru.

1/3 Изначальное фото комода Фото: Reddit

Подобный спор разгорается в Сети не первый раз. Ранее уральцы поспорили из-за фотографии шлепанцев. Также пользователи активно обсуждали цвет спортивной куртки бренда Adidas.