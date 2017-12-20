{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Маски-шоу в шикарных имениях провели на основании доноса. Сергей Маслов может вернуться в УрФО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,72
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
20 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:06  20 декабря 2017 0

Розовый или бирюзовый? Новая оптическая иллюзия перессорила пользователей Сети. ФОТО

Цвет комода вызвал разногласияФото: Reddit

На сайте Reddit появилось изображение комода, споры о цвете которого поделили пользователей Сети на два лагеря. Одни видят мебель в розово-белом цвете, другие — в серо-бирюзовом.

Пользователь под ником Nope воспользовался фоторедактором и отретушировал изображение, увеличив яркость. В итоге получился все-таки серо-бирюзовый, пишет Life.ru.

Спор породил множество комментариев. Пользователи высказались, что цвет может зависеть от освещения, экрана гаджета, с которого просматривается фото, а также восприятия оттенков конкретным человеком из-за особенностей организма. Фотографы посчитали, что во всем «виноват» баланс белого, отмечает сайт VSE42.Ru.

1/3
Изначальное фото комода Фото: Reddit

Подобный спор разгорается в Сети не первый раз. Ранее уральцы поспорили из-за фотографии шлепанцев. Также пользователи активно обсуждали цвет спортивной куртки бренда Adidas.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров