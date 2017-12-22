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23 декабря 2017
22:58  22 декабря 2017 12

Шойгу огласил военный бюджет РФ на 2018 год и сравнил его с Западом

Послание президента Владимира Путина. Москва, шойгу сергей
Шойгу дал оценку российской армииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Министр обороны России Сергей Шойгу огласил бюджет ведомства на 2018 год на итоговой коллегии Минобороны с участием президента Владимира Путина. Он также сравнил его с бюджетами стран НАТО.

Бюджет Минобороны на следующий год составит 46 миллиардов долларов, или 2,8% от ВВП. Как отметил глава ведомства, это отвечает потребностям Вооруженных сил. Министр добавил, что российская армия — современная и боеспособная. «Но мы не „бряцаем“ оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность», — цитирует Шойгу RT.

Глава ведомства также привел размер военного бюджета США, который превышает 700 миллиардов долларов, передает телеканал 360. Он также напомнил бюджет Великобритании в этой сфере — около 60 миллиардов, Франции и Германии — по 40 миллиардов в американской валюте. «Комментарии здесь излишни», — заключил Шойгу.

Ранее сообщалось, что на Украине досрочно утвердили бюджет на 2018 год. За это президент страны Петр Порошенко похвалил и поблагодарил Верховную Раду.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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