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08 декабря 2017
09:09  08 декабря 2017 0

«Такого давно не бывало!» Порошенко похвалил Раду за увеличение военных расходов

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко рассказал о перспективах Украины в 2018 годуФото: пресс-служба президента Украины
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Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за досрочное принятие бюджета страны на 2018 год. Согласно решению украинских парламентариев, военные расходы Незалежной в следующем году возрастут на 25 процентов.

«Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Hада уже и за бюджет проголосовала!» — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».

В сообщении на странице в Facebook Порошенко заявил, что Украина развивается. Главными доказательствами движения страны в правильном направлении является качество дорог, на дальнейший ремонт которых в бюджет заложено 40 миллиардов гривен. Помимо этого увеличится финансовая основа местных общин, а также будет реанимирована сельская медицина. «В амбулатории, ФАПы, в скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов», — добавил украинский глава.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о претензиях к украинскому руководству военных пенсионеров. Бывшие силовики требуют от власти индексации и пересмотра пенсионного обеспечения.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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