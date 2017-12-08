Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за досрочное принятие бюджета страны на 2018 год. Согласно решению украинских парламентариев, военные расходы Незалежной в следующем году возрастут на 25 процентов.
«Такого давно не бывало. До тридцать первого еще 24 дня, а Верховная Hада уже и за бюджет проголосовала!» — цитирует Порошенко «Федеральное агентство новостей».
В сообщении на странице в Facebook Порошенко заявил, что Украина развивается. Главными доказательствами движения страны в правильном направлении является качество дорог, на дальнейший ремонт которых в бюджет заложено 40 миллиардов гривен. Помимо этого увеличится финансовая основа местных общин, а также будет реанимирована сельская медицина. «В амбулатории, ФАПы, в скоростной Интернет инвестируем пять миллиардов», — добавил украинский глава.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщала о претензиях к украинскому руководству военных пенсионеров. Бывшие силовики требуют от власти индексации и пересмотра пенсионного обеспечения.