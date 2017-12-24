Умер ученый, доказавший подлинность «Слова о полку Игореве»

20:17 24 декабря 2017 3

Россия потеряла великого лингвиста Фото: агентство Nation news

Скончался академик Российской академии наук (РАН) Андрей Зализняк, доказавший в свое время подлинность текста «Слова о полку Игореве». Великий российский лингвист умер в возрасте 82 лет.

Андрей Зализняк известен работами по русскому словообразованию и акцентологии. Он — крупнейший специалист по новгородским берестяным грамотам. В 2007 году академик стал лауреатом Государственной премии России за выдающийся вклад в развитие лингвистики, напоминает агентство Nation news. Неспециалистам Зализняк более известен доказательством аутентичности «Слова о полку Игореве». За изучение этого памятника древнерусской литературы он был удостоен Большой золотой медали имени Ломоносова и премии имени Александра Солженицына.

О кончине ученого стало известно 24 декабря из поста в соцсетях сотрудника Института русского языка РАН Дмитрия Сичинавы, уточняет RT. «Умер А.А. Зализняк. Я иногда задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал. Не держат ноги, стою прислонившись к стене», — написал он в Facebook. Многие пользователи уже выразили соболезнования близким и коллегам ученого.