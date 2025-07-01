ПВО России сбила за сутки три ракеты Storm Shadow

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Минобороны сообщили об уничтожении свыше 1365 военных ВСУ
Минобороны сообщили об уничтожении свыше 1365 военных ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб JDAM, три снаряда HIMARS, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС.

С начала проведения специальной военной операции, по данным ведомства, российские военные уничтожили в общей сложности 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и другие боевые бронированные машины, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 26812 орудий полевой артиллерии и минометов.

Кроме того отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери — свыше 1365 военнослужащих. Потери распределились по группировкам: до 180 в зоне ответственности «Север», свыше 220 — «Запад», более 160 — «Юг», до 500 — «Центр», до 215 — «Восток» и до 90 военнослужащих в зоне «Днепр».

В министерстве также сообщили о проведенных ударах по системам управления ВСУ, цехам производства и пунктам управления ударными беспилотниками. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск поразили цели в 148 районах, включая места сборки и хранения боеприпасов.

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За сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб JDAM, три снаряда HIMARS, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты три крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, пять управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении. Цитату приводит ТАСС. С начала проведения специальной военной операции, по данным ведомства, российские военные уничтожили в общей сложности 663 самолета, 283 вертолета, 66477 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24101 танк и другие боевые бронированные машины, 1573 боевые машины реактивных систем залпового огня, а также 26812 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли значительные потери — свыше 1365 военнослужащих. Потери распределились по группировкам: до 180 в зоне ответственности «Север», свыше 220 — «Запад», более 160 — «Юг», до 500 — «Центр», до 215 — «Восток» и до 90 военнослужащих в зоне «Днепр». В министерстве также сообщили о проведенных ударах по системам управления ВСУ, цехам производства и пунктам управления ударными беспилотниками. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск поразили цели в 148 районах, включая места сборки и хранения боеприпасов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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