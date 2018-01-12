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13 января 2018
12 января 2018
Главные новости Москвы
18:10  12 января 2018 1

Российским полицейским запретили отдыхать в Таиланде, Турции и Египте

Таиланд, корабли, море берег, баркас
Таиланд признали небезопасным для российских полицейскихФото: Алена Полозова © URA.RU

Министерство внутренних дел (МВД) согласовало список стран, куда сотрудники ведомства могут поехать в отпуск. Перечень опубликован на сайте Ассоциации туроператов России (АТОР) и включает 13 иностранных государств.

В основном это страны СНГ: Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан, а также республики Южная Осетия и Абхазия. Кроме того, сотрудники МВД могут поехать на Кубу, во Вьетнам, Палестину или Китай. Эти страны признаны безопасными для отпуска исходя из «военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки», говорится в сообщении АТОР.

В 2015—2016 годах в список МВД также входили Марокко, Тунис, Таиланд, Мьянма и Никарагуа. Также в перечне были Турция и Египет, поясняет «Коммерсант». Ранее «URA.RU» писало, что всем сотрудникам полиции запретят выезд за рубеж: правительство поддержало эту идею экс-депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова. Сейчас покидать страну запрещено только тем сотрудникам МВД, у кого есть допуск к государственной тайне.

Штатная численность МВД России сейчас около 900 000 человек.С января 2018 года президент РФ Владимир Путин сократил число полицейских на 10 тысяч человек, напоминает «Русская планета».

Артем Косых
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