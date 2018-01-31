Панин устроил беспредел на дорогах Москвы. ВИДЕО

21:12 31 января 2018 0

Панин нарушил ПДД, не пристегнувшись Фото: Алексей Панин, Instagram

Актер Алексей Панин поделился с подписчиками в Instagram новым видео, которое заснял из салона своего автомобиля марки BMW. Артист на большой скорости убрал руки с руля и заснял себя со стороны, высунув телефон из окна авто.

«Площадь Гагарина у нас впереди, взлетаем!» — радостно прокричал Панин. На кадрах видно, что дороги мокрые после прошедшего снегопада, а артист не пристегнут ремнем безопасности. Своим поведением он шокировал фанатов. «Алексей, будь осторожен! Ты нам еще нужен!», «Смотрите внимательно на дорогу!», «ЛЕША! НЕ! ЛЕТАЙ! Пожалуйста!», «Не стОит…», «Куда так торопишься?» — прокомментировали лихачество актера подписчики. Однако многие похвалили актера за безбашенность. «Это ты на бэхе? Так разогнался! Красавчик», «Леха, ты классный», «Лешка, ты огонь, без тормозов… это так круто… обожаю тебя», «Ты крут», — поделились мнением поклонники Панина.

Видео: Иван Ванечкин, «ВКонтакте»

Ранее «URA.RU» сообщало, что Алексей Панин накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму порядка четверти миллиона рублей. В частности, он был замечен в превышении скорости, неправильной парковке, проезде на запрещающий сигнал светофора и пересечении сплошной разделительной линии. Также недавно в СМИ появились сообщения о том, что скандально известный актер двое суток прожил среди бездомных на Казанском вокзале. Таким образом он привлек внимание к своему новому проекту, пишет телеканал 360.