Илон Маск объяснил космический провал СССР

Глава американской компании SpaxeX Илон Маск назвал причину неудачных пусков ракеты H-1, которую советские ученые планировали использовать для доставки человека на Луну. В интервью ArsTechnica предприниматель заявил, что в ракетах, которые использовали в СССР, часто происходят сбои авионики.
Бизнесмен отметил, что для недавнего запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy его компания выбрала 27 двигателей Merlin 1D, несмотря на то, что многие советовали остановить свой выбор на H-1. По мнению Илона Маска, «отказ Н-1 главным образом объясняется сбоями авионики». Он уверен, что выбранная для Falcon Heavy архитектура безопаснее. «До полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту», — цитирует Маска Lenta.ru.
Запуск Falcon Heavy произошел с космодрома на мысе Канаверал в США 7 февраля. В Роскосмосе это событие назвали промоакцией компании Илона Маска Tesla, напоминает «URA.RU». Также в России опасаются, что SpaceХ в ближайшие несколько лет может вытеснить с рынка запуска ракет госструктуры.