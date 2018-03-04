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04 марта 2018
03 марта 2018
03:31  04 марта 2018 0

В Сети высмеяли Бузову, испугавшуюся холода

Певица всего лишь прокомментировала фотографию Дмитрия НагиеваФото: Ольга Бузова, Instagram

Известную российскую поп-звезду и телеведущую Ольгу Бузову высмеяли пользователи сети Instagram. Поводом стал комментарий, который певица оставила под публикацией актера Дмитрия Нагиева.

«Наступила весна. Можно есть вербу, не бояться проктологов и спать без трусов. Но про вербу — это не точно», — такую шутливую надпись оставил актер, опубликовав свое новое фото. Певица довольно быстро отреагировала на запись: «Мне пока так спать нельзя, у меня холодно на ДВ».

Как сообщает портал «Дни.ру», комментарий, оставленный Бузовой, вызвал у пользователей Сети смех. «А господи, почти без трусов плясать не холодно, а как спать так морозком надует?» «Я же говорю, счастье Олюшки ночевать и штудировать Инстаграмм, ну и песенки шептать в микрофон под фанеру… ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ТО ОКАЗЫВАЕТСЯ», — приводит издание комментарии, появившиеся в одном из пабликов, посвященных телепрограмме «Дом-2».

Отметим, ранее в сети появилась информация о том, что Дмитрий Нагиев оказывал Ольге серьезную моральную поддержку в период ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Переписку между актером и певицей, просочившуюся в Сеть, многие охарактеризовали как «интимную», однако сам Нагиев так не считает: «Я, как мне кажется, в тот период жизни все выдержал с чувством и достоинством».

Виктор Жуков
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