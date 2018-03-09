Названы претенденты на звание лучшего автомобиля в мире

01:26 09 марта 2018 0

Лучшие автомобили 2018 года определят 28 марта Фото: сайт конкурса World Car of the Year

Организаторы международного конкурса World Car of the Year объявили претендентов на звание «Всемирного автомобиля года». Список был обнародован в четверг, 8 марта.

Номинантами на престижную премию, как пишет «Федеральное агентство новостей», стали три автомобиля: шведская Volvo XC60, японская Mazda CX-5 и британский Range Rover Velar. Кроме того, жюри из 82 журналистов определит в рамках конкурса «Лучший представительский автомобиль» и «Лучший спортивный автомобиль».

В первом случае номинированы немецкие Porsche Panamera, Porsche Cayenne и Audi A8; во втором — японские Honda Civic Type R и Lexus LC 500, а также немецкая BMW M5. Церемония награждения состоится 28 марта в Нью-Йорке.