У жителей мегаполисов нашли серьезную проблему со здоровьем

10:26 11 марта 2018 2

Жителям миллионников катастрофически не хватает чистого воздуха Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители мегаполисов чаще страдают от заболеваний кожи, чем люди, проживающие в небольших населенных пунктах. В первую очередь виной этому плохая экология.

Ученые из Южной Кореи проанализировали жизнь микроорганизмов, обитающих в коже человека. Для проведения эксперимента были взяты мазки у 231 женщины из пяти городов в Китае — двух мегаполисов и трех городов со средней численностью населения. Выяснилось, что микроорганизмы, живущие в коже представительниц мегаполисов, менее разнообразны, чем те, что обитают в коже других участниц эксперимента. Таким образом выяснилось, что что разнообразие микроорганизмов и их высокое число в коже защищают человека от различных заболеваний, сообщает «Русская планета».

Ранее стало известно, что российские ученые нашли способ борьбы с сосудистыми заболеваниями человека. Cпециалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН научились создавать специальные биопротезы для замены кровеносных сосудов, напоминает телеканал 360.