Француз отправил депутатам сотни презервативов, чтобы они перестали размножаться

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее стало известно, что во Франции планируют уничтожить крупную партию презервативов
Ранее стало известно, что во Франции планируют уничтожить крупную партию презервативов Фото:

Мужчина отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов с посланием, чтобы депутаты «перестали размножаться». Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

«Житель города Лодев Пьерро ле Зиго отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов, чтобы депутаты „перестали размножаться“», — рассказали в эфире France Bleu. Ле Зиго известен во Франции своими провокационными акциями.

В 2019 году мужчина отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016-м провел акцию у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии Франции, чтобы, как он выразился, «законсервировать последние вздохи социализма».

Ранее стало известно, что во Франции планируют уничтожить крупную партию презервативов и других противозачаточных средств на сумму около 10 миллионов долларов. Эти средства были закуплены Агентством США по международному развитию (USAID) для гуманитарной помощи бедным странам, однако по ряду причин их решили утилизировать.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов с посланием, чтобы депутаты «перестали размножаться». Об этом сообщает радиостанция France Bleu. «Житель города Лодев Пьерро ле Зиго отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов, чтобы депутаты „перестали размножаться“», — рассказали в эфире France Bleu. Ле Зиго известен во Франции своими провокационными акциями. В 2019 году мужчина отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016-м провел акцию у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии Франции, чтобы, как он выразился, «законсервировать последние вздохи социализма». Ранее стало известно, что во Франции планируют уничтожить крупную партию презервативов и других противозачаточных средств на сумму около 10 миллионов долларов. Эти средства были закуплены Агентством США по международному развитию (USAID) для гуманитарной помощи бедным странам, однако по ряду причин их решили утилизировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...