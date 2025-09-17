Француз отправил депутатам сотни презервативов, чтобы они перестали размножаться

Мужчина отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов с посланием, чтобы депутаты «перестали размножаться». Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
«Житель города Лодев Пьерро ле Зиго отправил в Национальное собрание Франции 600 презервативов, чтобы депутаты „перестали размножаться“», — рассказали в эфире France Bleu. Ле Зиго известен во Франции своими провокационными акциями.
В 2019 году мужчина отправил тюремную пижаму заключенному мэру Патрику Балкани, а в 2016-м провел акцию у бывшей штаб-квартиры Социалистической партии Франции, чтобы, как он выразился, «законсервировать последние вздохи социализма».
Ранее стало известно, что во Франции планируют уничтожить крупную партию презервативов и других противозачаточных средств на сумму около 10 миллионов долларов. Эти средства были закуплены Агентством США по международному развитию (USAID) для гуманитарной помощи бедным странам, однако по ряду причин их решили утилизировать.
