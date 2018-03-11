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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
21:20  11 марта 2018 1

В семье тяжелобольного актера Гаркалина произошла новая трагедия

Центр медицины катастроф. Курган, реанимация, скорая помошь
Теще актера тоже потребовалась госпитализацияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Народный артист России Валерий Гаркалин, попавший в реанимацию с тяжелой формой пневмонии, узнал о том, что его теща тоже госпитализирована. Конкретный диагноз женщины неизвестен.

По данным Vistanews, состояние пожилой женщины вызывает опасения. Сам актер находится в больнице уже вторую неделю. Его перевели из экстренного отделения в общую реанимацию. По словам медиков, состояние артиста по-прежнему тяжелое.

Как писало «URA.RU» ранее, в феврале Гаркалин был вынужден прекратить играть в спектакле «Страсть Аполлона», где он исполняет главную роль. Актера из-за проблем с легкими пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Проблемы со здоровьем преследуют Гаркалина с 2008 года, когда он перенес два инфаркта.

Виктор Жуков
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