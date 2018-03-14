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14 марта 2018
17:03  14 марта 2018 0

Мужчина болгаркой отрезал часть кузова чужой машины, чтобы припарковаться. ВИДЕО

Водитель решил решить проблему с парковкой кардинальноФото: скриншот видео

В Сети появилось видео, на котором житель одного из районов Москвы болгаркой отрезает часть кузова чужих «жигулей», мешающих ему припарковаться. Происходящее на камеру заснял очевидец инцидента.

На ролике видно, как мужчина достает из багажника своей машины болгарку и решительно направляется в сторону криво поставленной «шестерки». Надев защитные очки, он невозмутимо отрезает часть кузова автомобиля. На вопрос, зачем он это делает, мужчина пояснил, что владелец «жигулей» всегда так паркуется, а это мешает водителю с болгаркой поставить собственный автомобиль на свое парковочное место.

Многие пользователи Facebook не сомневаются, что видео постановочное: «Это фейк, конечно, но намек и настроение ясны», «Постановка это. Неужели непонятно?». «Но это же ужасно… Так до кровопролития скоро дойдет, если мы будем мстить друг другу порчей автомобилей», «Казалось бы, безобидный фейк, поржать. Заодно намекнуть. Но в итоге протаскивается и закрепляется негатив к любому человеку за рулем», — некоторые даже усмотрели в таком ролике потенциальную опасность — популяризацию жестокого поведения на дорогах и парковках, неуважения водителей друг к другу. Один из комментаторов отметил, что подобные видео даже толкают на нарушение закона.

Дарья Корчак
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