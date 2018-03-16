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16 марта 2018
15 марта 2018
04:05  16 марта 2018 0

Путин призвал граждан России принять участие в выборах. ВИДЕО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
По мнению российского лидера, каждый россиян переживает за судьбу своей страныФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В ходе предвыборного обращения, президент России Владимир Путин призвал граждан принять участие в голосовании на выборах главы государства. Российский лидер также напомнил, что согласно Конституции Российской Федерации, единственным источником власти является сам народ.

«За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», — цитирует RT обращение Путина к россиянам

Российский лидер выразил уверенность, что каждый гражданин России переживает за судьбу своей страны. «И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России!» — заключил глава государства.

Напомним, выборы президента России состоятся уже в ближайшее воскресенье, 18 марта. Избирателям предстоит проголосовать за одного из восьми кандидатов. Это Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Григорий Явлинский («Яблоко»), самовыдвиженец Владимир Путин, Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива») и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Александр Черноскутов
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