09:45 18 марта 2018 0

В Алтайском крае открылся 1831 избирательный участок (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наблюдатель в галстуке с партийной символикой был замечен на избирательном участке в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал «ПолитАлтай».

На улице Молодежной, 51, где разместился один из избирательных участков, журналисты сфотографировали наблюдателя от партии КПРФ. Мужчина надел красный галстук с символикой партии. Между тем, данный предмет одежды можно расценить как незаконную агитацию. Напомним, запрет на агитацию действует и в сам день голосования.

Всего для избирателей Алтайского края сегодня открылся 1831 избирательный участок в городах и районах. Двадцать из них образованы в местах временного пребывания граждан (в больницах, санаториях и так далее), сообщили в краевой избирательной комиссии. На 200 участках голосование проходит с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).