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18 марта 2018
17 марта 2018
09:45  18 марта 2018 0

Наблюдатель от КПРФ пришел на избирательный участок в галстуке с партийной символикой. ФОТО

Выборы-2016. Жабриков. Екатеринбург, урна для голосования, избирательный участок, выборы
В Алтайском крае открылся 1831 избирательный участок (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Наблюдатель в галстуке с партийной символикой был замечен на избирательном участке в Барнауле. Об этом сообщает телеграм-канал «ПолитАлтай».

На улице Молодежной, 51, где разместился один из избирательных участков, журналисты сфотографировали наблюдателя от партии КПРФ. Мужчина надел красный галстук с символикой партии. Между тем, данный предмет одежды можно расценить как незаконную агитацию. Напомним, запрет на агитацию действует и в сам день голосования.

Всего для избирателей Алтайского края сегодня открылся 1831 избирательный участок в городах и районах. Двадцать из них образованы в местах временного пребывания граждан (в больницах, санаториях и так далее), сообщили в краевой избирательной комиссии. На 200 участках голосование проходит с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Наблюдатель должен фиксировать факты нарушений на выборах, но вместо этого сам нарушил закон
ПолитАлтай

Наталья Володина
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