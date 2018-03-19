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19 марта 2018
20:40  19 марта 2018 0

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за дела Скрипаля

Российский посол Виктор Татаринцев должен прийти в МИД ШвецииФото: PxHere
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Министерство иностранных дел Швеции вызвало российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева. Причиной послужили заявления Москвы о возможной причастности Швеции к происхождению вещества, которое было использовано при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются», — приводит сообщение ведомства RT. Ранее Мария Захарова заявила, что в России и СССР никогда не проводились исследования с кодовым названием «Новичок». По ее словам, отравляющее вещество могли произвести в Великобритании, Словакии, Чехии, Швеции и США, писало RNS.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии с признаками отравления веществом нервно-паралитического действия. Существует несколько версий о способах их отравления. Так, это могло произойти с помощью порошкообразного вещества, распространенного по воздуховодам автомобиля Скрипаля, передавало «Федеральное агентство новостей».

Ксения Томашова
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