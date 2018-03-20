{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Посещаемость сайта превысила 1,6 млн
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,70
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 марта 2018
Главные новости Москвы
16:54  20 марта 2018 0

В России предложили увеличить максимально разрешенную скорость для автомобилистов

Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, регистратор, ограничение скорости
Транспортные потоки на трассах в скором времени смогут двигаться быстрееФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуме России предложили повысить максимально разрешенную скорость автомобиля на дорогах с 90 км/ч до 100-110 км/ч. С такой инициативой выступил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы должны подготовить специалистов, которые бы вместе с нами и МВД подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Скорость — это важно», — цитирует Москвичева «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета ГД.

Депутат также призвал проработать вопрос инфраструктуры для комфортной езды автомобилистов. В связи с этим, по мнению главы комитета, Министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Ранее стало известно, что установленные на дорогах столицы комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Автоураган» завышают скорость движения автотранспорта. Как пишут argumenti.ru, это доказали участники движения «Общество Синих Ведерок», проведя эксперимент.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров