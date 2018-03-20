В России предложили увеличить максимально разрешенную скорость для автомобилистов

В Госдуме России предложили повысить максимально разрешенную скорость автомобиля на дорогах с 90 км/ч до 100-110 км/ч. С такой инициативой выступил глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
«Мы должны подготовить специалистов, которые бы вместе с нами и МВД подумали, как сделать так, чтобы максимальная скорость на дорогах была не 90 км/ч, а 100-110 км/ч, думаю, пора уже ее нам поставить. Скорость — это важно», — цитирует Москвичева «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета ГД.
Депутат также призвал проработать вопрос инфраструктуры для комфортной езды автомобилистов. В связи с этим, по мнению главы комитета, Министерство транспорта в 2019 году может заложить в два раза больше средств на проект «Безопасные и качественные дороги» (БКД).
Ранее стало известно, что установленные на дорогах столицы комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД «Автоураган» завышают скорость движения автотранспорта. Как пишут argumenti.ru, это доказали участники движения «Общество Синих Ведерок», проведя эксперимент.