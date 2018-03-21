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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
00:36  21 марта 2018 0

Процент голосов за Путина от россиян, живущих за границей, даже выше, чем внутри страны

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин уверенно лидировал на выборах президента России за границейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Центризбиркоме озвучили итоги выборов президента России за рубежом. Всего в голосовании 18 марта приняли участие 475,3 тысячи россиян, находящихся за пределами страны. Абсолютное большинство из них сделали выбор в пользу Владимира Путина. Об этом журналистам рассказал член ЦИК Василий Лихачев.

«На первом месте Владимир Путин — 403 942 голоса, в процентах это 84,99%. На второй позиции Павел Грудинин [23938 голосов или 5,04%]. Третья позиция у Ксении Собчак [19331 голос или 4,07%]», — приводит РИА «Новости» слова Лихачева.

На четвертом месте, по словам собеседника агентства, оказался Владимир Жириновский с результатом 8306 голосов или 1,75%. На пятом — Григорий Явлинский [7478 голосов или 1,57%], на — Борис Титов [3098 голосов или 0,65%]. За Сергея Бабурина проголосовали 2 018 человек [0,42%], за Максима Сурайкина — 1441 [0,3%].

Выборы президента России, напомним, прошли 18 марта. По предварительным данным, Владимир Путин набрал 76,69% голосов избирателей. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,88%, на третьем и четвертом — Владимир Жириновский от ЛДПР [5,65%] и Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» [1,68%].

Сергей Демин
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