Стало известно, почему люди хрустят пальцами

13:34 31 марта 2018 0

Щелчкам в суставах нашли объяснение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Математики из Политехнической школы в Палезо во Франции совместно с коллегами из США создали математическую модель хруста пальцев, чтобы выяснить, отчего он происходит. Основной вывод: это никак не связано с болезнями — все дело в газе.

При помощи математики ученые установили, что между щелчками в суставах проходит не менее 20 минут. Это время уходит на то, чтобы там скопился газ, пузырьки которого, лопаясь, и звучат как хруст, сообщает «Российская газета». При этом отмечается, что все версии про то, что наблюдаемое явление может как-то указывать на приближающиеся артриты или тремор не подтвердились.

Сама проблема хруста в суставах интересует ученых уже порядка 60 лет. Гипотеза про газовые пузырьки в настоящее время остается наиболее популярной.