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02 апреля 2018
20:31  02 апреля 2018 5

Трамп предложил Путину встретиться на территории США

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, лавров сергей, путин владимир, Дональд Трамп, Рэкс Тиллерсон
Предложение прозвучало в ходе телефонного разговораФото: официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Вашингтоне двустороннюю встречу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Телефонные переговоры двух стран состоялись 20 марта по инициативе американского лидера.

Ушаков подчеркнул, что вопрос о том, где конкретно и когда должна состояться встреча двух президентов, не обсуждался, пишет «Национальная служба новостей». Помощник российского лидера добавил, что разговор состоялся вслед за прошедшими в России президентскими выборами. После этих переговоров произошел «очередной сбой двусторонних отношений», — уточнил Ушаков.

Ранее штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет республиканской партии в третьем квартале 2017 года потратили более миллиона долларов на юристов в связи с так называемым делом о вмешательстве РФ в выборы президента США, напоминает ИА FlashNord. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федеральной комиссии по выборам.

Иван Шестак
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