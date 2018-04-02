Трамп предложил Путину встретиться на территории США

20:31 02 апреля 2018 5

Предложение прозвучало в ходе телефонного разговора Фото: официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Вашингтоне двустороннюю встречу. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Телефонные переговоры двух стран состоялись 20 марта по инициативе американского лидера.

Ушаков подчеркнул, что вопрос о том, где конкретно и когда должна состояться встреча двух президентов, не обсуждался, пишет «Национальная служба новостей». Помощник российского лидера добавил, что разговор состоялся вслед за прошедшими в России президентскими выборами. После этих переговоров произошел «очередной сбой двусторонних отношений», — уточнил Ушаков.

Ранее штаб президента США Дональда Трампа и Национальный комитет республиканской партии в третьем квартале 2017 года потратили более миллиона долларов на юристов в связи с так называемым делом о вмешательстве РФ в выборы президента США, напоминает ИА FlashNord. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Федеральной комиссии по выборам.