22:35 03 апреля 2018 1

Пользователи «оценили» отвисший живот спортсменки Фото: Ирина Морозюк, Instagram

Жена капитана киевского футбольного клуба «Динамо» Николая Морозюка Ирина показала своим подписчицам, как правильно снимать майку. В своем Instagram она разместила видео, на котором показывает небольшой стриптиз с использованием футбольного трюка.

На записи Ирина закидывает на шею мяч, после чего, прогнув спину, снимает с себя футболку. Мяч во время всей процедуры остается на своем прежнем месте. «Девушки, учитесь правильно раздеваться», — прокомментировала она свою запись.

В комментариях видео оценила в основном мужская аудитория. Морозюк высмеяли за отвисший во время выполнения трюка живот, а один из подписчиков и вовсе поругался с Ириной после того, как та обвинила его в юношеской несдержанности.