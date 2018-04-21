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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
04:48  21 апреля 2018 0

Оторвавшейся от подмосковной электрички дверью занялся Следственный комитет

Набережная Камы и объекты предполагаемые под использование в новом культурном проекте. Пермь, рельсы, электричка, железная дорога
Железнодорожники считают, что дверь была перекошена вандаламиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Оторвавшаяся от электропоезда дверь, травмировавшая трех подростков на станции Томилино Московской железной дороги, стала поводом для проверки по линии Следственного комитета Российской Федерации. Вечером в пятницу об этом заявили представители Московского следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщается, комплекс проверочных мероприятий будет проведен для детального установления всех обстоятельств случившегося. «По предварительным данным, 20 апреля 2018 года трое подростков 2000 года рождения, находившиеся на станции „Томилино“, травмированы осколками двери электропоезда, соударившейся с платформой, — приводит RT слова представителя СКР. — На месте ЧП работает следственно-оперативная группа».

Между тем, Московская железная дорога озвучила наиболее вероятные причины случившегося. «В результате первичного осмотра установлено, что повреждение автоматической двери имеет признаки вандализма», — приводит телеканал 360 сообщение пресс-службы МЖД.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, около 18:30 часов оторвавшаяся дверь электропоезда травмировала троих молодых людей на станции Томилино. Как писало «URA.RU», поврежденная дверь сперва покосилась, а затем была сорвана потоками воздуха. Запись происшествия была снята очевидцами на камеру мобильного телефона.

Евгений Александров
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