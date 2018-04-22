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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:57  22 апреля 2018 0

140 потомков и месяцы в больнице: скончался самая старая жительница Земли

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, старость, старая рука
Самой старой жительнице Земли было 117 летФото: pixabay.com © URA.RU

В Японии умерла старейшая жительница планеты Наби Тадзима. Ей было 117 лет. Женщина провела последние несколько месяцев в больнице и почти не вставала с постели.

Тадзима появилась на свет 4 августа 1900 года и проживала в префектуре Кагосима. Она была признана самым старым человеком в мире семь месяцев назад после того, как в возрасте 117 лет скончалась жительница Ямайки Вайолет Браун, пишет «Интерфакс». Тадзтима, которая была младше Браун на пять месяцев, жила на острове Кикай в японской префектуре Кагосима и последнее время в основном провела, не вставая с постели.

Старейшая жительница земли умерла в больнице японского города Кикаи. В медицинском учреждении она находилась с января. Американское общество геронтологии считает, что теперь старейшей жительницей планеты является другая японка, Чийо Йосида, уточняет РБК. Ей через 10 дней исполнится 117 лет.

Феликс Сорокин
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