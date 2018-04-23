Фотографии посла FIFA Виктории Лопыревой в ванной комнате разочаровали поклонников. Одним не понравились губы звезды, другие не смогли найти у нее грудь.
На снимке, который Лопырева выложила на своей странице в Instagram, она позирует перед зеркалом в черном кружевном белье, сложив губы «уточкой». «Вот это утиные губищи», «Такая вульгарная? А губы, как у утки. Была более женственной»», — цитирует реакцию подписчиков издание «Блокнот».
Второй момент, который озадачил фанатов, — грудь звезды. Многим показалась, что та попросту отсутствует. Во всяком случае за очень откровенным вырезом они не смогли рассмотреть никаких выпуклостей. «И что с собой натворила, пора уже остановиться», — возмутились поклонники, расстроившись отсутствию главной в прошлом достопримечательности модели.