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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:03  23 апреля 2018 1

Фанаты раскритиковали посла ЧМ-2018 Лопыреву за утиные губы. ФОТО

Поклонников расстроила также и грудь звездыФото: с личной страницы Виктории Лопыревой в Instagram

Фотографии посла FIFA Виктории Лопыревой в ванной комнате разочаровали поклонников. Одним не понравились губы звезды, другие не смогли найти у нее грудь.

На снимке, который Лопырева выложила на своей странице в Instagram, она позирует перед зеркалом в черном кружевном белье, сложив губы «уточкой». «Вот это утиные губищи», «Такая вульгарная? А губы, как у утки. Была более женственной»», — цитирует реакцию подписчиков издание «Блокнот».

Второй момент, который озадачил фанатов, — грудь звезды. Многим показалась, что та попросту отсутствует. Во всяком случае за очень откровенным вырезом они не смогли рассмотреть никаких выпуклостей. «И что с собой натворила, пора уже остановиться», — возмутились поклонники, расстроившись отсутствию главной в прошлом достопримечательности модели.

Фото: с личной страницы Виктории Лопыревой в Instagram

Виктор Жуков
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