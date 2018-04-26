США нашли «киллеров» среди высланных российских дипломатов

Американские власти подозревают, что среди 60 высланных российских дипломатов были сотрудники спецслужб. Местные журналисты предполагают, что сотрудники дипмиссии могли планировать акции по устранению врагов или предателей России.
По данным источников CNN, как минимум однажды российские дипломаты интересовались и собирали информацию на бывшего соотечественника, находившегося под защитой американских спецслужб. Результатом слежки за перебежчиком, получившим новые документы и имя, якобы могла стать акция возмездия, передает «Экспресс-газета».
Напомним, 26 марта Соединенные Штаты и ряд европейских стран выслали российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Самым массовым стал демарш США, откуда выслали сразу 60 российских дипломатов. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, был отравлен в пригороде Лондона. Англичане заявили, что перебежчик был ликвидирован российскими агентами.