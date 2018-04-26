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26 апреля 2018
14:35  26 апреля 2018 0

США нашли «киллеров» среди высланных российских дипломатов

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
По мнению американских СМИ, дипломаты планировали «акты возмездия врагам России»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Американские власти подозревают, что среди 60 высланных российских дипломатов были сотрудники спецслужб. Местные журналисты предполагают, что сотрудники дипмиссии могли планировать акции по устранению врагов или предателей России.

По данным источников CNN, как минимум однажды российские дипломаты интересовались и собирали информацию на бывшего соотечественника, находившегося под защитой американских спецслужб. Результатом слежки за перебежчиком, получившим новые документы и имя, якобы могла стать акция возмездия, передает «Экспресс-газета».

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты и ряд европейских стран выслали российских дипломатов из-за «дела Скрипаля». Самым массовым стал демарш США, откуда выслали сразу 60 российских дипломатов. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, был отравлен в пригороде Лондона. Англичане заявили, что перебежчик был ликвидирован российскими агентами.

Павел Маркуш
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