Чиновники объяснили запрет лежать на полу в аэропортах

11:39 29 апреля 2018 0

Людям с билетами не о чем беспокоиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запрет лежать на сидениях в московских аэропортах не распространяется на пассажиров с билетами. Об этом сообщили в столичном Минтрансе, среагировав на волну возмущения, которая поднялась после публикации сообщений о новых штрафах в Домодедово, Шереметьево и Жуковском.

Минтранс разъясняет, что в московских аэропортах часто живут лица без определенного места жительства, которые занимаются попрошайничеством и кражами — именно против них направлены новые правила. «Запрет лежать на полу, ступеньках, скамейках не распространяется на пассажиров с авиабилетами», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что запрет был негативно воспринят россиянами, которые указали, что правила будет невозможно соблюдать в случае задержки рейсов. Ранее депутаты Московской областной Думы приняли поправки к административному кодексу, по которым были установлены штрафы — от 500 до 5000 тысяч рублей — за нарушения правил пользования аэропортом. В частности, запрещалось слушать музыку без наушников, переодеваться и стирать одежду в туалетах и кататься на роликах или животных внутри аэровокзала.

В начале минувшей недели, 24 апреля комитет Госдумы по транспорту одобрил законопроект, который разрешит авиапассажирам курить в специально оборудованных помещениях аэропорта, напоминает сайт VSE42.ru. Депутаты отметили, что конвенция ВОЗ, которую в 2008 году подписала Россия не ограничивает курильщиков.