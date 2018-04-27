Пользователи Сети бурно отреагировали на новые запреты, касающиеся правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Особенно россиян позабавил пункт про передвижение «верхом на животных».
«За „сидеть на полу“ жалко. Частенько за неимением мест и в долгом ожидании приходилось класть на пол чемодан и садиться на него. Уверен, что это тоже попадает под этот запрет», «Что же тогда делать людям, которым рейс задержали на большее количество часов? Отдохнуть особо негде», — пользователи восприняли новые правила без энтузиазма.
Некоторые из них заметили, что запреты направлены «на борьбу с бомжами, которые живут в аэропорту». «А ты много бомжей в московских аэропортах видел? Особенно в зоне ожидания, куда без регистрации на рейс и фейсовского „погранконтроля“ не пройти?» — парировали другие. Многие нашли отличный повод для шутки в запрете передвигаться по аэропортам верхом на животных.
Ранее стало известно о новых правилах поведения в московских аэропортах (кроме Внуково). В частности, запрещается жить там вместо отелей, передвигаться на животных и роликах, а также переодеваться в туалетах.