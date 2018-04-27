В российских аэропортах запретили сидеть на полу и переодеваться в туалетах

09:55 27 апреля 2018 2

В основном меры касаются бездомных Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковском теперь запрещено жить вместо отелей и кататься на животных. За эти и другие нарушения россиян будут штрафовать. Депутаты Мособлдумы приняли закон, в соответствии с которым в КоАП региона появилась статья «Нарушение правил пользования аэровокзальным комплексом», сообщается на сайте парламента и в пояснительной записке к нововведению.

Правила регулируют оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа такси, парковку автомобилей, общественное питание, розничную торговлю и поведение пассажиров. В частности, последним теперь запрещено слушать музыку без наушников, сидеть на ступеньках, «находиться в лежачем положении» на территории аэропорта, ставить сумку на сиденье кресла в зале ожидания или опускать ее на ступеньку эскалатора. По эскалаторам и траволаторам также запрещается бегать, даже если вы опаздываете на рейс, а по выключенным — даже ходить.

Помимо прочего, по территории аэровокзала нельзя передвигаться «верхом на животных». Штраф могут выписать тем, кто находится в пачкающей или дурно пахнущей одежде либо с таким же багажом. Мыться, переодеваться и стирать вещи в туалетах запрещено. Граждан, использующих аэропорт для проживания вне гостиниц, также накажут. Это коснется пребывающих там более суток без билета.

Штрафы за большинство перечисленных нарушений составляют от 100 до 500 рублей. Однако штраф за слишком долгое пребывание в аэропорту может составить от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев отметил, что новые правила предложили и аэропорту Внуково, но пока окончательного решения от его администрации нет.

Ранее курение на борту самолета призвали приравнять к терроризму. «Это угроза пожара. Нужно строже наказывать. Приравнивать к теракту, провести несколько показательных судов, большие сроки дать этим людям. А то это мелкое хулиганство, ни о чем», — цитировала «Национальная служба новостей» президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова.