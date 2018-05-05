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05 мая 2018
04 мая 2018
07:39  05 мая 2018 1

Набиуллина рассказала, когда закончится чистка банковского сектора

Пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот Банка России. Екатеринбург, банк россии, купюра, банкнота, 2000 рублей, деньги, рубли, две тысячи рублей
Это произойдет не ранее, чем через два или даже три годаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Отзывы лицензий у банков
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На сегодняшний день Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, сообщила руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина. Но полностью завершить работу в этом направлении удастся только через два-три года, говорится в отчете, размещенном на сайте Банка России.

Набиуллина уточнила, что в 2017 году у банков было отозвано значительно меньшее количество лицензий, чем в прошлом году и ранее. Вместе с тем банковская система постепенно восстанавливается от последствий 2014—2015 годов. Об этом говорит рост кредитования, по темпам опережающий темпы роста ВВП, кроме того «ставки по кредитам уменьшаются вслед за снижением инфляции и ключевой ставки Банка России», цитирует главу ЦБ телеканал 360.

Работа о очищению банковского сектора от недобросовестных и слабых игроков началась в 2013 году. За это время были отозваны лицензии у более чем 400 банков. С начала 2018 года лицензий лишились порядка 20 кредитных организаций.

Екатерина Бойбородина
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