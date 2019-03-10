СМИ сообщили о страшном диагнозе пародиста Пескова

СМИ выяснили, какой диагноз поставили врачи российскому пародисту Александру Пескову, госпитализированному 27 февраля. По их данным, у Пескова выявили рак поджелудочной железы.
«Пародисту Пескову поставили диагноз — рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний момент», — сказано в сообщении «Дни.ру». По словам директора директор пародиста Александра Волокина, Пескова долгое время лечили не от того. В результате, артист чуть не умер.
Песков был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц 27 февраля. Сообщалось, что у Пескова обострилось хроническое заболевание. Кроме того, у артиста начались осложнения с сосудами.
Александр Песков — советский и российский артист. Он родился 13 февраля 1962 года. Он известен своими многочисленными пародиями, сольными программами, а также эпизодическими ролями в сериале «Моя прекрасная няня».