СМИ сообщили о страшном диагнозе пародиста Пескова

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
10 марта 2019 в 16:43
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Пародист Песков чуть не умер в больницеФОТО: Википедия

СМИ выяснили, какой диагноз поставили врачи российскому пародисту Александру Пескову, госпитализированному 27 февраля. По их данным, у Пескова выявили рак поджелудочной железы.

«Пародисту Пескову поставили диагноз — рак поджелудочной железы. Определить заболевание удалось в последний момент», — сказано в сообщении «Дни.ру». По словам директора директор пародиста Александра Волокина, Пескова долгое время лечили не от того. В результате, артист чуть не умер.

Песков был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц 27 февраля. Сообщалось, что у Пескова обострилось хроническое заболевание. Кроме того, у артиста начались осложнения с сосудами.

Александр Песков — советский и российский артист. Он родился 13 февраля 1962 года. Он известен своими многочисленными пародиями, сольными программами, а также эпизодическими ролями в сериале «Моя прекрасная няня».

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