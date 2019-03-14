13 марта 2019

В вузе для чиновников выяснили, какие люди в России становятся министрами

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 09:42
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, заседание, кабинет министров
Большинство управленцев проходят долгий карьерный путьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России выходцы из мегаполисов с дипломами именитых университетов становятся министрами чаще остальных. К таким выводам пришел преподаватель РАНХиГС кандидат исторических наук Георгий Борщевский.

Ученый проанализировал все карьерные перипетии более 380 государственных служащих. «Ключевыми признаками нынешних управленцев стали рождение в крупных городах и учеба по большей части в московских и петербургских (ленинградских) вузах», — передают «Ведомости» итоги исследования. Большинство чиновников прошли долгий бюрократический путь, начиная работать еще на заре современной России.

Борщевский заключил, что его анализ опроверг теорию о военизированной политической элите. По подсчетам исследователя, к таковой можно причислить только десятую часть всех управленцев.

Георгий Борщевский — кандидат исторических наук, выпускник Московского городского университета управления правительства Москвы. Занимается вопросами истории, социологии, экономики, организации и управления, а также выступает экспертом в группах по поручению председателя правительства и Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС.

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