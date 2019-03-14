В вузе для чиновников выяснили, какие люди в России становятся министрами

Большинство управленцев проходят долгий карьерный путь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России выходцы из мегаполисов с дипломами именитых университетов становятся министрами чаще остальных. К таким выводам пришел преподаватель РАНХиГС кандидат исторических наук Георгий Борщевский.

Ученый проанализировал все карьерные перипетии более 380 государственных служащих. «Ключевыми признаками нынешних управленцев стали рождение в крупных городах и учеба по большей части в московских и петербургских (ленинградских) вузах», — передают «Ведомости» итоги исследования. Большинство чиновников прошли долгий бюрократический путь, начиная работать еще на заре современной России.

Борщевский заключил, что его анализ опроверг теорию о военизированной политической элите. По подсчетам исследователя, к таковой можно причислить только десятую часть всех управленцев.

Георгий Борщевский — кандидат исторических наук, выпускник Московского городского университета управления правительства Москвы. Занимается вопросами истории, социологии, экономики, организации и управления, а также выступает экспертом в группах по поручению председателя правительства и Экспертно-аналитическом центре РАНХиГС.