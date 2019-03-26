Президент России Владимир Путин обсудит с главой Ливанской Республики Мишелем Ауном признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
По словам Пескова, Путин и Аун встретятся 26 марта в Кремле, и одной из тем разговора будет декларация, подписанная американским президентом Дональдом Трампом. Она, как очередное нарушение международных договоров, будет иметь негативные последствия на Ближнем Востоке, считает пресс-секретарь российского лидера.
Принадлежавшие Сирии Голаны были захвачены Израилем в 1967 году. Через 14 лет израильский парламент провозгласил суверенитет своего государства над этой территорией. Однако в 1981 году Совет безопасности ООН в своей резолюции признал заявление Израиля недействительным. 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля как важной территории, которая обеспечивает безопасность еврейского государства.