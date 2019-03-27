Учитель, уволившаяся из-за фото в купальнике, научит коллег вести соцсети

Учительница одной из школ Барнаула Татьяна Кувшинникова, которой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, размещенного на личной странице во «ВКонтакте», будет учить коллег вести соцсети. Сменить род деятельности педагогу предложил министр образования Алтайского края Максим Костенко.
Преподавателям расскажут, как правильно вести себя в социальных сетях. «Да, учить (корректному поведению в соцсетях) будут», — заявил ТАСС Костенко. Министр добавил, что заниматься этим будет Кувшинникова. «Предложил Татьяне такой модуль разработать — безопасное ведение соцсетей для учителей. Она согласилась и будет вести такую программу», — сообщил министр. Он также пояснил, что женщина будет работать в местном институте повышения квалификации педагогов.
Министр также отметил, что учительнице, которой пришлось со скандалом уйти из школы, предложили три варианта трудоустройства в системе образования края. «Она посоветуется с семьей и решит», — резюмировал Костенко.
Напомним, проблемы у Кувшинниковой начались из-за фото в спортивном купальнике, которое она выложила на свою страницу во «ВКонтакте». Снимок не понравился родителям учеников, и они пожаловались директору. В итоге педагогу пришлось со скандалом уволиться из школы, напоминает ИА FlashSiberia.