На Украине присвоили конфискованные российские ракеты

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 22:55
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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, военные, флаг украины, солдаты
Контрабандные ракеты передадут украинской армииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вооруженные силы Украины получат 36 контрабандных российских ракет, обнаруженных в порту под Одессой. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Ракеты класса «земля-воздух» для зенитно-ракетного комплекса «Печора» были конфискованы спецслужбами за «нарушение таможенных правил», передает «Царьград». Помимо 36 ракет, украинские правоохранители арестовали оборудование, необходимое для запуска снарядов. Теперь найденные ракеты передадут армии Украины.

По версии генпрокуратуры, Россия планировала контрабандой переправить ракеты в Восточную Африку, в государство Эритрея. Луценко утверждает, что это планировалось сделать еще в 2007 году, чтобы подорвать международный имидж Украины.

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