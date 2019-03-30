Лидер «Уральских пельменей» отпраздновал День рождения на курорте. ФОТО

Рожков рассказал, что занимается на курорте любимым делом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Раскол в «Уральских пельменях»

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков после своего Дня рождения проводит отпуск на солнечном курорте. На своей странице в Instagram артист похвастался перед подписчиками фото и видео из отпуска.

«Друзья мои, спасибо за поздравления и тёплые слова! У меня все хорошо, занимаюсь любимым делом! Всем мира, добра и любви!», — подписал Рожков фото, на котором он запечатлен сидящим на белом внедорожники. К посту юморист также прикрепил видео с занятий кайтингом.

День рождения Андрей Рожков отпраздновал 28 марта, артисту исполнилось 48 лет. Ранее шоумен рассказал своим подписчикам об отпуске в Германии: порадовался местной природе и посетовал, что родному Екатеринбургу далеко до Мюнхена.