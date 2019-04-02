Сын главы британской разведки погиб в загадочной автокатастрофе

Полиция не видит ничего подозрительного на месте смерти, но не может объяснить причины ФОТО: scotland.police.uk, Police Scotland

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм погиб в автокатастрофе, случившейся возле частного поместья в Шотландии. Гибель молодого человека произошла при загадочных обстоятельствах.

«Мы подтверждаем, что Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета, скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта 2019 года», — передает британское издание The Daily Mail сообщение шотландской полиции. Правоохранители добавили, что «смерть оценивается как необъясненная», но пока никаких «подозрительных обстоятельств» не выявлено.

Алекс Янгер находится на службе Ми-6 с 1991 года. Он курировал операции по всему миру. Работал на различных должностях в Европе и на Ближнем Востоке, в том числе в Афганистане, напоминает сайт Life.ru. Возглавляет службу разведки с 2014 года, уточняет телеканал «Царьград». Покойный был одним из троих детей Янгера.