Сенаторы США подготовили новые санкции против России

Законопроект призван защитить США от постороннего влияния на выборы Фото: unsplash.com © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Группа сенаторов США подготовила законопроект, который предусматривает введение санкций против России или любой другой страны, уличенной во вмешательстве в американские выборы. Документ будет внесен на рассмотрение в конгресс сегодня.

Согласно инициативе, глава национальной разведки США в течение 30 дней после выборов должен установить, вмешивались ли в электоральный процесс посторонние страны. Если факт вмешательства докажут, то против государств в течение десяти дней вводятся санкции, передает ТАСС. В отношении России ограничительные меры предусмотрены для Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Также законопроект предусматривает запрет на все операции с российским госдолгом в рамках американской юрисдикции и транзакции с облигациями правительства РФ или с облигациями, выпущенные организациями, которые контролируются Кремлем.

Проект предусматривает блокирование без конфискации американских активов россиян, среди которых могут быть официальные лица и бизнесмены. Аналогичный документ был разработан в начале 2018 года, однако не был принят конгрессом.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер опроверг сговор американского лидера Дональда Трампа или его команды с Россией во время кампании по выборам президента в 2016 году. Тем не менее в докладе отмечалось, что россияне оказали влияние на ход голосования через «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Предыдущие санкции против РФ были опубликованы 6 апреля 2018 года. В список включили ряд российских компаний и бизнесменов. В публичной сфере обсуждались проблемы бизнесмена Олега Дерипаски, который из-за ограничений был вынужден покинуть совет директоров «Русала».