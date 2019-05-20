Уральцам обещают холод и дождь с мокрым снегом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В несколько регионов России в начале рабочей недели придут морозы. В их числе — Урал, жители которого в прошлый понедельник ходили в летней одежде.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ночная температура будет опускаться до 1 градуса ниже нуля. Также в регионах ожидаются мокрый снег и дождь, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александра Голубева.

Днем на Урале температура не будет подниматься выше 14 градусов. Это на три-четыре градуса ниже нормы, отметил специалист.

В ночь на 19 мая в Златоусте Челябинской области выпал снег. Уральцы поделились в соцсетях фотографиями и своим негодованием по поводу плохой погоды. При этом в начале мая на Урал пришла аномальная жара. Температура на 7-10° превысила норму для этого времени года в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях.