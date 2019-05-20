Синоптики дали прогноз, в какие регионы вернется зима. Уралу не повезло

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 08:35
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Майский снегопад. Екатеринбург, снегопад, велосипедист, улица московская, снег, плохая погода, мокрый снег
Уральцам обещают холод и дождь с мокрым снегомФото: Александр Мамаев © URA.RU

В несколько регионов России в начале рабочей недели придут морозы. В их числе — Урал, жители которого в прошлый понедельник ходили в летней одежде.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и Пермском крае ночная температура будет опускаться до 1 градуса ниже нуля. Также в регионах ожидаются мокрый снег и дождь, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александра Голубева.

Днем на Урале температура не будет подниматься выше 14 градусов. Это на три-четыре градуса ниже нормы, отметил специалист.

В ночь на 19 мая в Златоусте Челябинской области выпал снег. Уральцы поделились в соцсетях фотографиями и своим негодованием по поводу плохой погоды. При этом в начале мая на Урал пришла аномальная жара. Температура на 7-10° превысила норму для этого времени года в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях.

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